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تحرير 13مخالفة تموينية بالوادي الجديد

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تحرير 13مخالفة تموينية بالوادي الجديد تحرير 13مخالفة تموينية بالوادي الجديد

أرشيفية

أعلن المهندس صلاح السيد مدير عام مديرية والتجارة الداخلية بالوادي الجديد اليوم الأحد عن تحرير 13 محضر تمويني لعدد من المخابز ومحال البقالة واللحوم ومصنعاتها وذلك بعد تكثيف الحملات التي قامت بها مديرية التموين بالاشتراك مع مديرية الصحة ومباحث شرطة التموين ومديرية الطب البيطري.

وأكد السيد أن أعمال الحملات الرقابية مستمرة لضبط الأسواق والعمل على توفير كل السلع، ومواجهة محاولات الاحتكار وعدم الإعلان عن السلع، ومكافحة الغش التجارى وتداول سلع مجهولة المصدر ونقص الموازين في رغيف الخبز أو السلع الأخرى بالأسواق.

أضاف، أن وزارة التموين وافقت على مد صرف السلع التموينية الخاصة بشهر فبراير إلى نهاية شهر مارس وذلك لتوفير كل السلع التموينية التي يوجد بها عجز وذلك بأفرع الشركة المصرية خاصة الأرز والزيت وأيضا توفير جميع سلع نقاط الخبز خلال شهر فبراير.

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