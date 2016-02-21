فريق «مكلارين» يكشف عن سيارته الجديدة للموسم المقبل

كشف فريق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد عن سيارته الجديدة استعدادا لانطلاق الموسم لكنه لم يتطرق إلى موعد إمكانية عودته لطريق الانتصارات من جديد.

ولم يحقق بطل العالم الأسبق أي فوز في السباقات منذ 2012 واحتل المركز التاسع وقبل الأخير في الموسم الماضي برصيد 27 نقطة في حين حصد مرسيدس البطل 703 نقاط ، بحسب «رويترز»

وفي الموسم الماضي استخدم مكلارين محركات هوندا في مستهل عودة الشراكة مع الشركة اليابانية.

وقال ورن دينيس رئيس مكلارين “مع عودة شراكتنا مع هوندا ودخولها عامها الثاني نبقى جميعا متحدين في الهدف. الهدف هو تطوير فريقنا من أجل طموحنا المشترك لتحقيق الفوز”.

وأضاف دينيس قوله “لن نقدم أي توقعات تتعلق بموعد تحقيق الفوز”.

وتم الكشف عن سيارة مكلارين الجديدة التي تحمل اسم ام.بي4-31 عبر الإنترنت، وستظهر السيارة على الحلبة لأول مرة عندما يقودها البريطاني جنسون باتون سائق الفريق مع انطلاق جولة تجارب ما قبل الموسم في حلبة قطالونيا في برشلونة الاسبانية يوم الاثنين.

وبعد تعثر سيارة الفريق في الموسم الماضي قال ياسوهيسا آرال المسؤول عن رياضات السيارات في هوندا “بناء على ما تعلمناه مما حدث في العام الماضي فقد أدخلنا تعديلات على الكثير من أجزاء ومكونات وحدة الطاقة «المحرك».