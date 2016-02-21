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تخلصي نهائياًمن الرمل والحصى بالكلى بهذه الوصفات الطبيعية.

  • الصحة
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تخلصي نهائياًمن الرمل والحصى بالكلى بهذه الوصفات الطبيعية. تخلصي نهائياًمن الرمل والحصى بالكلى بهذه الوصفات الطبيعية.

تعاني الكثير من السيدات من وجود آلام بمنطقة الجنب ، وعادة ما تكون هذه الآلام بسبب وجود رمل أو حصى بالكلى أو بالمسالك البولية،وقد يتكون الرمل أو الحصى نتيجة تناول المراةلكميات كثيرة من أنواع الأطعمة التي تحتوي على الأملاح أو عدم شرب كمية كافية من الماء ، أو نتيجة وجود خلل ما في أداء الكلية ذاتها ، كل هذه العوامل كفيلة لأن تكون سبباً في تراكم الرمل أو الحصى بالكلية أو المسالك البولية.
وقد يكون تناول الأدوية أو اجراء العمليات الجراجية لتفتيت الحصى هو الحل التقليدي للتخلص من الرمل أو الحصوات ، ولكن اليوم نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من الرمل، او الحصى .
– شرب لتيرين من الماء يومياً يساعد بشكل كبير في التخلص من الرمل والحصى المترسب بالكلى والمسالك البولية، وخصوصاً عند تناول نصف لتر من الماء الدافىء على الريق في الصباح وعند الاستيقاظ من النوم.
– البقدونس : يعتبر البقدونس علاج فعال أيضاً للتخلص من الرمل والحصوات بالكلى ، ويمكن تناوله بغلي جذوره بالماء وشربه مرتين أو ثلاثة باليوم، كما يمكن طحن البقدونس الأخصر مع ملعفتين من زيت الزيتون وملعقتين من عسل النحل ، ونحتفظ بالمزيج لتناوله 3 مرات باليوم لمدة اسبوع.
– الليمون يساعد أيضاً في التخلص من الرمل والحصى بالكلى لانه يحتوي على مادة الستريت التي تساعد فىي تنظيف الكلى ، كما أن التناول المنتظم له يعمل على زيادة درجة الحموضة ومحتوى السترسيوم دون زيادة الكالسيوم، مما يساعد على خروج الرمل والحصى عن طريق البول
-الحلبة تعتبر من العلاجات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في التخلص من الرمل والحصى ، وذلك من خلال غليها بالماء ، ثم تصفيتها ، وشربها ثلاث مرات باليوم ولمدة أسبوعين.
– ضرورة تجنب أملاح اليورات الموجودة في البروتينات الحيوانية والنباتية، والأوكسالات الموجودة بكثرة في الطماطم ، والمانجو، والفراولة لتجنب تكون الرمل والحصى بالكلى.

 

 

 

 

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