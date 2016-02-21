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السبت المقبل.. 15 طفل وطفلة يدخلون مرحلة المواجهة فى «the Voice Kids»

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MBC MASR- the Voice Kids- Battle 2- Coaches (1)يدخل “15″ طفل وطفلة من المشاركون البرنامج العالمي “the Voice Kids” بصيغته العربيّة، الحلقة الأخيرة من “المواجهة” (The Battles)،المقر ر إذاعتها فى الثامنة مساء السبت المقبل على “MBC ”.

ومن المنتظر ان يتم اختيار اثنين من المشتركين في كل فريق، ليتأهّل بالتالي 6 مواهب إلى الحلقة الختاميّة التي يفوز خلالها أحد المشتركين باللقب.

و يقوم النجوم- المدرّبون الثلاثة كاظم الساهر، ونانسي عجرم وتامر حسني، بتقسيم فريقه إلى خمس مواجهات، ويعمل على تدريب المواهب لتكون الأقوى، ويتمكن من الوصول بإحداها إلى باللقب.

وتضمّنت الحلقة الثانية أمس السبت من “المواجهة” ثماني مواجهات، 2 من “فريق كاظم”، 3 من “فريق نانسي”، و3 من “فريق تامر”. وعمل على تدريب المشتركين مع النجوم الثلاثة المدرّب محمد أبو الخير، المتخصّص في الإخراج الأوبرالي الذي يعمل على مواكبتهم وتدريبهم على الغناء بالطريقة الصحيحة، وإعطائهم ملاحظات يستفيدون منها في مستقبلهم الفني ورحلتهم في عالم الطرب والغناء.

وتبارى بالمواجهة الأولى في الحلقة، وهي الرابعة في “فريق كاظم” كل من أبو سعد من لبنان، ويوسف حسن من مصر، ولين الحايك من لبنان في أغنية “يا دلع” للشحرورة صباح. ورغم أن المواهب الثلاثة، قدموا أداءً عالياً إلاّ أن كاظم أضطر إلى اختيار موهبة واحدة لتكمل معه الرحلة وهي لين الحايك.

MBC MASR - the Voice Kids- Battle 2- Kadim's team - Winner Lynn Al Hayek

أما ثاني المواجهات في الحلقة، وآخر المواجهات في “فريق كاظم”، فاندلعت بين نور قمر من تونس، وعبدالرحيم الحلبي من سوريا، وجوان جبور من لبنان، من خلال أغنية “غنّيلي شوي شوي” لكوكب الشرق أم كلثوم. ،وتأهل إلى تصفيات المواجهة الأخيرة عبد الرحيم الحلبي.

وفي “فريق نانسي”، كانت المواجهة الثالثة بين غدي بشارة من لبنان، ياسمينا نحّاس من لبنان ومنى هجير من فلسطين في أغنية “Counting Stars” لـ وان ريبالك (One Republic)، واختارت نانسي غدي بشارة لينتقل معها إلى المواجهة الأخيرة.

أما المواجهة الرابعة في “فريق نانسي”، فكانت بين كل من جميل بقاعين من الأردن، وغنى أبو حمدان من سوريا، وسافيو هيكل من لبنان، في أغنية “اسمع قلبي” للفنانة ماجدة الرومي، وفازت” غنى”.

MBC MASR - the Voice Kids- Battle 2- Nancy's team - Winner Mirelle Ayyadأما المواجهة الخامسة في الحلقة، والأخيرة في “فريق نانسي”، فكانت بين ميرال عياض من فلسطين، ونهيلة القليعي من المغرب، وأحمد الحسين من مصر، في أغنية “يا سيّدي” للمطربة الراحلة وردة الجزائرية. وبعد حيرة، نقلت نانسي في هذه المواجهة معها ميرال.

وكانت المواجهة السادسة في الحلقة، وهي الثالثة في “فريق تامر”، وغني فيها كل من يوسف فرج من مصر، وأحمد من مصر، ومروان طارق من مصر “ما بلاش اللون ده معانا” للفنان أحمد عدوية، وتأهل للمواجهة الأخيرة أحمد السيسي.

MBC MASR- the Voice Kids- Battle 2- Tamer's team- Results moment- Marwan Tarek vs Ahmad AlSisi vs Youssef Faraj (2)أما المواجهة السابعة في الحلقة، والرابعة في “فريق تامر”، فكانت بين جويرية حمدي في مصر، وزينب حسن من مصر، وهاجر طه من مصر في أغنية “آه يا ليل” للفنانة شيرين عبد الوهّاب. وبعد تردد وحيرة، قرّر تامر أن ينقل معه إلى المواجهة الأخيرة جويرية حمدي.

أما آخر المواجهات في الحلقة، والأخيرة في “فريق تامر” أيضاً، فكانت بين علي الهادي ومن لبنان، أمير عموري من سوريا، ومروان النصوح من سوريا في أغنية “ما وعدتك بنجوم الليل” للفنان وائل كفوري.

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