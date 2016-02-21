تأجيل 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن أعضاء من حماس لـ 22 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداراى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المقامة من سمير صبرى المحامى التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 من قيادات حركة حماس لجلسة 22 مايو المقبل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتضم قائمة المطلوب إسقاط جنسيتهم فى الدعاوى كلا من، خالد مشعل وإسماعيل هنية ومحمود الزهار.
وتضم قائمة المطلوب إسقاط جنسيتهم فى الدعاوى كلا من، خالد مشعل وإسماعيل هنية ومحمود الزهار.
>وأكدت الدعاوى أن عناصر حركة حماس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية شاركت فى تهديد الأمن القومى المصرى ودعم الجماعات الإرهابية فى سيناء، وسعت لنشر العنف فى البلاد.