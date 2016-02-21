«واحد من الناس» تفوز بجائزة التميز في الشرق الأوسط وإفريقيا

كتبت: إنجي لطفي

فازت مؤسسة واحد من الناس، بجائزة التميز فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المسئولية الاجتماعية، وسيتم تكريم الإعلامي عمرو الليثي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحد من الناس، فى إفتتاحية جائزة التميز فى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بجنوب افريقيا ابريل المقبل.

وأعرب الليثى عن سعادته باختيار مؤسسة واحد من الناس للفوز بهذه الجائزة، والتى تعد من أهم الجوائز فى أفريقيا فى مجال التنمية المجتمعية لتبني مؤسسة واحد من الناس مشروع تحسين وتطوير 100 قرية فى شتى أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الامم المتحدة للمراة واليونيسيف وإحدى شركات المياه الغازية.

ووجه الليثى الشكر إلى الهيئات والمؤسسات التى شاركت واحد من الناس فى هذا المشروع الضخم، قائلًا إن تطوير وتنمية القري المصرية ودعمه بكافة الخدمات، يأتي من منطلق التزام مؤسسة واحد من الناس بالمسئولية الاجتماعية تجاه المواطن المصري الذى هو نواة المجتمع.