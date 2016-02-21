مدرب الزمالك - تعرف على خطة ماكليش.. مميزاته الفنية وعيوبه

يحب أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي طريقة 4-2-3-1 أكثر من سواها. يميل لفتح الملعب على الجناحين، ويكتفي بثنائي ارتكاز دفاعي في وسط الملعب.

هكذا تقول إحصائيات المباريات التي أدارها المدرب الاسكتلندي في رحلته التي بدأها مدربا مع موتيرويل وهيبيرنان ورينجرز ومنتخب بلاده قبل الانتقال إلى إنجلترا من خلال برمنجام سيتي ثم أستون فيلا.

وعمل ماكليش كذلك في نوتنجام فورست وجينك البلجيكي.

سجلت قاعدة بيانات لعبة Football Manager مسيرة الرجل. وترجمتها إلى مميزات وعيوب، يستعرضها FilGoal.com فيما يلي.

شخصية قيادية

يعرف أليكس ماكليش كيف يتكيف مع المكان الجديد الذي يذهب إليه، بدرجة 15 من 20. وهي درجة مرتفعة.

عزمه في العمل ومدى قوته في شحن همم لاعبيه من أفضل مميزاته، إذ حصل في تلك النقطة على 17 من 20.

هذا يظهر في عدد من المشاهد خلال رحلة ماكليش.

فخلال موسمه الأول كمدير فني مع مازرويل، وهو فريق ليس كبيرا في اسكتلندا. أنهى الموسم في المركز الثاني خلف رينجرز.

ماكليش أعاد هيرنبيان لدوري الدرجة الأولى حين تولى مسؤولية الفريق، بل وفي أول مواسمه بالدرجة الممتازة حل سادسا.

كذلك يحصل ماكليش فيما يخص تعامله مع كل لاعب على حدة وعلاجه لمشاكل نجوم فريقه على 12 من 20. وهي درجة جيدة.

صارم

المدرب صارم إذ يحصل في هذا الشأن على 16 من 20. تلك الصرامة تظهر في تعامله مع لاعبين نجوم مثل روبي كين.

كذلك هو مدرب يجيد التصرف في المواقف الصعبة.

فحين قرر أستون فيلا التعاقد معه، رفع جمهور النادي لافتات تقول "لست مرحبا بك هنا يا ماكليش".

كان جمهور أستون فيلا غير متفائل بتعيين الرجل. يرونه مدربا تم طرده من ناد منافس في المدينة وهو برمنجام.

الفريق كان في حال سيئة. لهذا طلب الجمهور التعاقد مع مدرب كبير لإنقاذه من الهبوط، وكان تعيين ماكليش دون المستوى في رأيهم.

لكن ماكليش صرح في يوم تعيينه "امنحوني فرصة للعمل. وسأنجح وأفوز بثقتكم".

في هذا الموسم لم يهبط أستون فيلا.

متحفظ

والمدرب يميل للالتزام الدفاعي ويهتم به حتى على الصعيد الهجومي إن لزم الأمر.

في الخطط الدفاعية والاهتمام بها يحصل ماكليش على 18 من 20.

خلال فترة تدريبه لأستون فيلا تهكمت عليه الصحف البريطانية بالصورة التالية التي توضح فريقه بالكامل يقفي الخلف تاركا رأس الحربة فقط وحيدا منعزلا في الهجوم.

وفيما يخص تفضيله للهجوم على حساب الالتزام الدفاعي أو الصرامة الدفاعية، يحصل على 8 فقط من 20.

يحب طريقة الرجل لرجل في الدفاع، أكثر من ترك المسألة لحكم اللاعبين في اسلوب دفاع المنطقة.

مميزاته الفنية

يجيد الرجل الحكم على قدرات لاعبيه، ويميز سريعا النجم من العادي.

يحصل في هذا الإطار على 15 درجة من 20.

كذلك يعرف كيف يحكم على اللاعبين الشباب، ويحصل كذلك على 15 من 20 في هذا الاختبار.

ماكليش اكتشف جو هارت الذي بات نجما لمانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا.

وكذلك اكتشف المدرب الاسكتلندي نجما إسبانيا متميزا، هو مايكل أرتيتا أحد أيقونات نادي إيفرتون قبل الانتقال إلى أرسنال.

عيوبه الفنية

ليس متخصصا في اللياقة البدنية، إذ يحصل على 9 من 20 فقط في هذا الاختبار.

ليس مرنا على المستوى الخططي لدرجة كبيرة، إذ لا يطور من 4-2-3-1 كثيرا أو لم يفعل ذلك فيما سبق له من تجربة.

ويحصل على 12 من 20 في درجة وعيه الخططي خلال المباراة وتغيير وجهتها لصالح فريقه.