مروان محسن: سعيد بالانضمام للمنتخب.. لكني أريد أن أكون مهاجم مصر الأساسي

أعرب مروان محسن مهاجم الإسماعيلي عن سعادته بالانضمام لمنتخب مصر في المعسكر الثاني على التوالي.

وضم المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المهاجمين مروان محسن وعمرو جمال وباسم مرسي وأحمد رؤوف لمعسكر المنتخب استعادا لمواجهة بوركينا فاسو وديا يوم السبت المقبل.

وفي هذا الصدد قال اللاعب صاحب الـ8 أهداف في الدوري هذا الموسم "سعيد بالطبع بالوجود في معسكر المنتخب".

وأضاف "لكن هدفي هو أن أكون المهاجم الأساسي للمنتخب، لا أريد أن أكون حبيسا لدكة الإحتياطي".

وأتم "أعلم أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد في التدريبات سواء مع الإسماعيلي أو المنتخب".

ويتحضر المنتخب لمواجهتي نيجيريا في شهر مارس ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويتصدر الفراعنة المجموعة بـ6 نقاط مقابل 4 للنسور الخضر.