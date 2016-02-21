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اختبار طبي لعمر جابر قبل مواجهة الاتحاد

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اختبار طبي لعمر جابر قبل مواجهة الاتحاد اختبار طبي لعمر جابر قبل مواجهة الاتحاد

يخضع عمر جابر لاعب الزمالك لاختبار طبي الأحد ليقف الجهاز الفني على مدى جاهزيته لمواجهة الاتحاد السكندري الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

وأصيب جابر في مباراة أسوان وقد تمنعه الإصابة من المشاركة أمام زعيم الثغر.

وشارك جابر في وسط الملعب في مباراتي المدرب محمد صلاح مع الزمالك بعدما شغل مركز الظهير الأيمن منذ بداية الموسم.

ويستضيف الزمالك الفريق السكندري بملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة السابعة يسعى من خلالها حامل اللقب لتقليص الفارق مع الأهلي المتصدر إلى نقطتين قبل مواجهة الأخير الثلاثاء ضد المصري.

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