مدرب الزمالك – حين رفض ماكليش توسلات ابنه لضم طفل يدعى ميسي

"هناك طفل في الـ13 من عمره، لكني أعرف يقينا أنه سيكون أفضل لاعبي العالم".. هكذا نصح جون ماكليش والده المدير الفني الاسكتلندي أليكس ماكليش بضم طفل يدعى ليونيل ميسي.

أليكس ماكليش المدير الفني لجلاسكو رينجرز آنذاك، ابتسم في وجه ابنه. ربت على كتفه، وتركه ورحل ليتابع مسؤوياته الضخمة، غير منشغل بنصيحة ابنه.

ماذا كانت النتيجة؟ الكل يعلم الآن.

القصة بدأت كما يلي..

جون ماكليش ابن المدرب الاسكتلندي المرشح حاليا لتدريب الزمالك، مدمن على لعبة Football manager.

ويحكي جون ماكليش "كنت أفضل تولي مسؤولية الفرق الكبرى، للبحث في قطاعات الناشئين فيها على لاعبين جيدين".

وتابع "في مرة وجدت طفلا في برشلونة c يدعى ميسي. كلما أشركته سجل هدفا".

وقتها تواصل جون ماكليش مع مسؤولي Football manager ليحصل منهم على معلومات أكثر. وبعد بحث طويل، علم أن هذا الطفل سيكون له مستقبلا كبيرا.

أليكس ماكليش

ويروي أليكس ماكليش "ابني حاول بشتى الطرق إقناعي بالتعاقد مع ميسي حين كان ليونيل في الـ13 من عمره".

وأردف "كنت أربت على رأسه، وأهز رأسي وأتركه. لم أخذ بنصيحته، وربما هذا اعتراف قاس على جماهير رينجرز الآن".

شاهد جون ماكليش يحكي القصة في فيلم وثائقي عن Football Manager: