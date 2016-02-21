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رونالدو يختار أفضل 8 زملاء في مسيرته

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رونالدو يختار أفضل 8 زملاء في مسيرته رونالدو يختار أفضل 8 زملاء في مسيرته

حدد رونالدو نازاريو دي ليما الأسطورة البرازيلية أكثر اللاعبين موهبة في عصره والذين زاملهم في المستطيل الأخضر.

وحقق الأسطورة البرازيلية 18 بطولة مع برشلونة وريال مدريد وأيندهوفن وكورينثيانز ومنتخب البرازيل الذي توج معه بكأس العالم مرتين، بالإضافة لتسجيله 414 هدفا.

وصرح رونالدو لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي "كانت لدي الفرصة للعب مع أفضل اللاعبين في

عصري".

واستطرد الأسطورة البرازيلية "بصدق سوف أعدد اللاعبين وآسف لأنني سأترك العديد من الأصدقاء وأبطال العالم، لكن هؤلاء هم الأفضل".

وتابع نجم ريال مدريد السابق "من دون ترتيب هؤلاء من يحضرون بذهني حاليا: أليساندرو نيستا، خافيير زانيتي، أندريا بيرلو، باولو مالديني، لويس فيجو، راؤول جونزاليس، روبيرتو باجيو وهريستو ستويشكوف".

واختتم حديثه "هناك العديد من اللاعبين الرائعين الذين لعبت بجوارهم، بالإضافة لكل زملائي في منتخب البرازيل. إنها قائمة لا تنتهي من اللاعبين الرائعين كما ترى".

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فيديو اليوم السابع