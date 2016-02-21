التحقيق مع نقيب شرطة بتهمة التحرش بسائحة في الغردقة

أعلنت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة، الأحد، القبض على ضابط شرطة برتبة نقيب، اتهمته سائحة إنجليزية بالتحرش بها جنسيًا، خلال تواجدها في أحد الفنادق بصحبة والدتها بالغردقة، وبدأت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد مأمون، التحقيق مع المتهم في البلاغ.

وذكرت الأجهزة الأمنية، في بيان صادر عنها، أن الأجهزة الأمنية وشرطة السياحة ضبطتا المتهم، والذي يعمل بمديرية أمن البحيرة، للتحقيق في البلاغ المقدم ضده من سائحة إنجليزية برقم «1924 جنح قسم ثان الغردقة»، مشيرًا إلى إحالة الضابط للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وتبين من تفاصيل الواقعة، أن السائحة الإنجليزية عمرها 17 عامًا وكانت نزيلة بالفندق بصحبة والدتها، وأن المتهم كان نزيلاً بالفندق نفسه، وتحرش بها فحررت بلاغًا بالواقعة، فيما أنكر الضابط التهمة الموجهة إليه.