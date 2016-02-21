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وزير خارجية الأردن: نخوض حربا كونية ضد الإرهاب وكل من يحاول تشويه ديننا

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وزير خارجية الأردن: نخوض حربا كونية ضد الإرهاب وكل من يحاول تشويه ديننا وزير خارجية الأردن: نخوض حربا كونية ضد الإرهاب وكل من يحاول تشويه ديننا

>قال وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة، إن الحل السياسى في سوريا هو ما يضمن الإنسانية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حل الأزمة السورية سياسيًا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى جون كيرى فى عمان، أن الحرب على الإرهاب حرب كونية وتتطلب جهدا عالميا للقضاء عليه، لأن معركتنا الأساسية ضد التطرف وخوارج العصر وضد كل من يحاول تشويه ديننا الحنيف، مؤكدًا وجود تعاون مشترك مع واشنطن فى هذا الصدد.

وأوضح الوزير الأردنى أن أزمة اللاجئين تتطلب مواقف وحلول سياسية، لافتًا أن بلاده تتحمل عبئا كبيرا نيابة عن المجتمع الدولى بملف اللاجئين السوريين.
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