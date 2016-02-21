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وزير الخارجية الأمريكى: لا يمكن لأى طرف أن يكسب الحرب فى سوريا

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وزير الخارجية الأمريكى: لا يمكن لأى طرف أن يكسب الحرب فى سوريا وزير الخارجية الأمريكى: لا يمكن لأى طرف أن يكسب الحرب فى سوريا
حذر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، من استمرار الحرب فى سوريا، قائًلا: "استمرار الحرب فى سوريا سيقوى داعش ويزيد من أزمة اللاجئين، مشددًا على أنه لا يمكن لأى طرف أن يكسب الحرب فى سوريا.

وطالب كيرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى ناصر جودة فى عمان، جميع الأطراف السورية أن تتوقف فورا عن استهداف المدنيين، واصفًا الحصار الذى يتعرض له السوريين بـ"جريمة حرب".

وأشار الوزير الأمريكى إلى أن نظام الأسد وحلفاؤه يعتقدون أنه يتحدى الإرادة الدولية سينتصرون.

وأعلن كيرى، عن وجود محادثات مرتقبة بين الرئيس باراك أوباما ونظيره الروسى فلاديمير بوتين بشأن تطبيق الهدنة فى سوريا، مشيرا إلى أن تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة هو هدفنا، والأردن لاعب إقليمى فى جهود تحقيق ذلك.

وأضاف كيرى أن المفاوضون السوريون اقتربوا من التوصل لوقف إطلاق النار أكثر من أى وقت مضى، مضيفًا: الهدنة أمر ممكن خلال الساعات القادمة فى سوريا.
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