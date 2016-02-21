الإمارات تدرب كوادر مصرية تفاعلا مع مبادرة الرئيس السيسى "الأمل والعمل"

أكدت مؤسسة "القدرات" للتدريب الإماراتية، عن تنظيم معرض لتنمية وتطوير الشباب العربى تفاعلا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح "الأمل والعمل"، والتى أطلقها فى وقت سابق فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها السبعين فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت مظلة تأييد الدول العربية والصديقة لمصر ودعمها وعلى رأسهــا دولة الإمــارات العـربيــة المتــحـدة للتطـويــر والنهـوض بمصــر الحبيبة.

يأتى تنظيم المعرض فى إطار اهتمام الرئيس السيسى بالشباب، بعد إعلانه عام 2016 عاما للشباب، ويهدف المعرض إلى تدريب وتطوير وتمكين الطاقات البشرية، وخاصة الشابة منها على أفضل الممارسات والمعايير المحلية والعالمية، ومن ثم عمل التغيير المنشود فى المؤسسات.

ويعتبر هذا المؤتمر بمثابة رسالة من القطاع الخاص فى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية إلى العالم بأسره، بأهمية إلقاء الضوء على التدريب والتطوير للموارد البشرية فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص .

ويشمل المعرض تنظيم عدة محاضرات وندوات وورش العمل التدريبية فى المؤتمر، والتى يحاضر فيها أساتذة من جامعة هارفارد بمدينة بوسطن الأمريكية، وذلك للوصول بهذا المؤتمـر للمستوى العالمى من حيث الشكل والمضمون، وكذلك سوف يتم الاستعانة بالخبرات العربية المتخصصة، والتى لها خبرات علمية وبحثية وكذلك تجارب عملية على أرض الواقـع فى هذا المجال.

ومن المقرر، أن يصل عدد المشاركين بالمعرض إلى 800 مشارك من المستويات الإدارية، كالمدراء التنفيذيين والمـدراء العمــوم ومدراء المـوارد البشرية والتدريب والتأهيل فى القطاع العام والخاص، من جميع الدول العربية والصديقة.

ويصاحب المعرض منح عدد 100 مقعد مجانى للموظفين الحكوميين فى مصر، الذين سيتم اختيارهم من قبل المؤسسات الحكومية المصرية، كما سيتم طرح برنامج تدريبى مجانى، لإعداد مجموعة مكونة من 30 شابا مصريا من العاملين فى القطاع الحكومى والخاص، على أفضل الممارسات العالمية فى إدارة التغيير المؤسسى، على أن يعقد هذا البرنامج خارج جمهورية مصر.