تأجيل إستئناف إكرامي الصباغ على حبسه 3 سنوات لـ 28 فبراير

قررت دائرة مستأنف جنح دار السلام، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل ثاني جلسات الاستئناف المقدم من إكرامي الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونست” للتطوير العقاري، على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين لجلسة 28 فبراير الجاري، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وفي السياق ذاته شهدت الجلسة حضور عددٍ من المواطنين ضحايا المتهم، والذين قاموا بالصراخ والهتاف ضد المتهم ودفاعه.

وحضر المتهم صباحًا في حراسة أمنية مشددة، بإشراف العميد ياسر فوزي، رئيس حرس المحكمة، وتم إيداعه حجز المحكمة، لحين بدء جلسة محاكمته.

وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة “أونست” عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم تسلمهم شيئًا.

وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة “أونست” للتطوير العقاري، وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة.

وتم تجديد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم أحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أوراق القضية إلى محكمة جنح دار السلام، والتي قضت برئاسة المستشار مراد عبد الحي، بحبس إكرامي الصباغ 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 17507.