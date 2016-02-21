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رئيس توجو يعتذر عن "منتدى إفريقيا" بسبب الحمى الشوكية..والسيسى يعرض المساعدة

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رئيس توجو يعتذر عن "منتدى إفريقيا" بسبب الحمى الشوكية..والسيسى يعرض المساعدة رئيس توجو يعتذر عن "منتدى إفريقيا" بسبب الحمى الشوكية..والسيسى يعرض المساعدة
استقبل اليوم، الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش أعمال منتدى إفريقيا 2016 فى شرم الشيخ، كومى سيلوم كلاسو، رئيس وزراء توجو، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، رئيس الوزراء "كلاسو" نقل للرئيس السيسى تحيات الرئيس التوجولى واعتذاره عن عدم حضور منتدى "أفريقيا 2016" بسبب انتشار وباء الحمى الشوكية فى بلاده.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، مشيداً بما تقدمه من دعم لجهود التنمية فى توجو، مشيراً إلى حرص بلاده على دفع وتطوير هذه العلاقات والاستفادة من الخبرة المصرية فى العديد من المجالات، ولاسيما مجالىّ الصحة والنقل.

كما أشاد رئيس الوزراء التوجولى بتنظيم مصر لمنتدى "أفريقيا 2016" بما يوفره من فرص كبيرة لبناء شراكات اقتصادية حقيقية بين دول القارة ومجتمع الأعمال، بحيث تساهم فى دفع عملية التنمية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى بين الدول الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب برئيس وزراء توجو وأبدى تفهمه لتعذر مشاركة الرئيس التوجولى فى منتدى "أفريقيا 2016"، مشيراً إلى وقوف مصر بجانب الشعب التوجولى واستعدادها للمساهمة فى جهود احتواء الوباء والقضاء عليه، وتقديم مساعدات طبية ودوائية لهذا الغرض.

وأشاد الرئيس بعلاقات الصداقة والروابط الطيبة التى تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلعه لاستقبال الرئيس التوجولى فى القاهرة قريباً لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائى.

كما أشار الرئيس إلى دعم مصر لخطة التنمية الطموحة التى يتبناها الرئيس التوجولى وتطلعنا للمساهمة فى مشروعات البنية التحتية الجارى تنفيذها حالياً، وعلى رأسها تطوير ميناء لومى البحرى وبناء مطار جوى جديد، وتعزيز تواجد الشركات المصرية فى السوق التوجولية.

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مصر 365

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