القوى العاملة توفر 38 ألف فرصة عمل للشباب

كشف وزير القوى العاملة جمال سرور، عن توفير 38 ألفا و181 فرصة عمل بالوزارة ، جارى الترشيح عليها وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص بمختلف المحافظات.

وقال الوزير، إن فرص العمل التى وفرتها الوزارة من أول أكتوبر 2015 حتى 31 يناير 2016، بلغت 113 ألفا و805 فرصة عمل وفرتها 455 شركة ، وبلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الفرص 100 ألف و937 راغبا في العمل ، عين منهم 75 ألفا و924 بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات الطالبة واستلموا العمل فعلا، بالإ ضافة إلي 25 ألفا و13 تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة، وجارى متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات ، ومتبقي من إجمالي الفرص 38 ألفا و181.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، إن هذا الرصد لحركة فرص العمل التي تم الإعلان عنها يؤكد أنها فرص جادة وحقيقية، وأن الوزارة ترسل للشركات المتوافر فيها هذه الفرص، بيانات طالبي العمل من المتقدمين علي الاستمارة التي يستوفي بياناتها راغب العمل، وتوفرها الوزارة مجانا وعلي موقعها الالكترونيwww.manpower.gov.eg، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية التي تعقدها كل شركة علي حده لاختيار أفضل العناصر المتقدمه لشغل هذه الوظائف.

وأشار إلي أن الشركات تقوم بإبلاغ الوزارة بمن تم اختياره من المتقدمين للتعيين ، وكذا الذين لم يجتازوا الاختبارات لتتولي الوزارة إعادة ترشيحهم للعمل بجهة أخرى.

وأكد الوزير أنه لا مجال للوساطة والمحسوبية في شغل هذه الوظائف ، وأن حركة الرصد والرقم المتبقي من فرص العمل البالغ 38 ألفا و181 يؤكد ذلك ، حيث أن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التي تتطلبها فرصة العمل.

وأوضح "سرور" أن الوزارة سوف تقوم بمتابعة حركة شغل فرص العمل المتبقية والإعلان عنها بصورة دورية ، وذلك في إطار منهج الشفافية الذي تعتمده الوزارة في تعاملها مع المواطنين.