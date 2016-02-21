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النقض تؤيد السجن عامين لأمين شرطة لوح باستخدام القوة ضد المواطنين بالحدائق

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النقض تؤيد السجن عامين لأمين شرطة لوح باستخدام القوة ضد المواطنين بالحدائق النقض تؤيد السجن عامين لأمين شرطة لوح باستخدام القوة ضد المواطنين بالحدائق
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من أمين الشرطة محمد محمود عامر من قوة قسم حدائق القبة لاتهامه باستعمال القوة بالمخالفة للقانون وتأييد سجنه عامين.

وصدر قرار من محكمة النقض بالتحفظ على أمين الشرطة محمد محمود عامر من قوة قسم حدائق القبة أثناء حضوره جلسة اليوم، ونقله للحجز التابع لمديرية أمن القاهرة لترحيله للسجن.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرار سابقا بحبسه عامين لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالسلاح على المواطنين، وإرهابهم إلا أنه طعن على القرار كما أنه صدر قرار بفصله من وزارة الداخلية منذ عام 2013.


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