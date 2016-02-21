أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أسطورة ميلان: نابولي وفيورنتينا؟ يوفنتوس الأقرب للقب الدوري

Google+ Print
أسطورة ميلان: نابولي وفيورنتينا؟ يوفنتوس الأقرب للقب الدوري أسطورة ميلان: نابولي وفيورنتينا؟ يوفنتوس الأقرب للقب الدوري

قال باولو مالديني أسطورة ميلان إن يوفنتوس يظل المرشح الأقرب للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، رغم تألق فرق مثل نابولي وفيورنتينا.

ويحتل نابولي وصافة الدوري برصيد 56 نقطة، بنقطتين خلف يوفنتوس الذي تعادل أمام بولونيا، فيما يواجه البارتونوبي ميلان غدا الاثنين.

أما فيورنتينا فهو في المركز الثالث بـ49 نقطة.

وقال مالديني المتوج بخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا: "رغم بدايته الضعيفة، توقعت أن ينتفض يوفنتوس ويعود لسباق الحصول على اللقب".

وأضاف صاحب الـ47 عاما في تصريحات لـ(توتو ميركاتو ويب) "يوفنتوس أقوى فريق في الدوري، نابولي وفيورنتينا جيدين لكنهما ليسوا على نفس المستوى مع يوفنتوس".

مالديني اختص نجم يوفنتوس باولو ديبالا بالحديث وقال "ليس عندي أدنى شك أنه سيكون أحد أفضل لاعبي العالم".

وأتم "ديبالا سيكون له مستقبل رائع، اللعب مع يوفنتوس سيجعله ضمن مصاف الأفضل في العالم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع