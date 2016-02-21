أسطورة ميلان: نابولي وفيورنتينا؟ يوفنتوس الأقرب للقب الدوري

قال باولو مالديني أسطورة ميلان إن يوفنتوس يظل المرشح الأقرب للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، رغم تألق فرق مثل نابولي وفيورنتينا.

ويحتل نابولي وصافة الدوري برصيد 56 نقطة، بنقطتين خلف يوفنتوس الذي تعادل أمام بولونيا، فيما يواجه البارتونوبي ميلان غدا الاثنين.

أما فيورنتينا فهو في المركز الثالث بـ49 نقطة.

وقال مالديني المتوج بخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا: "رغم بدايته الضعيفة، توقعت أن ينتفض يوفنتوس ويعود لسباق الحصول على اللقب".

وأضاف صاحب الـ47 عاما في تصريحات لـ(توتو ميركاتو ويب) "يوفنتوس أقوى فريق في الدوري، نابولي وفيورنتينا جيدين لكنهما ليسوا على نفس المستوى مع يوفنتوس".

مالديني اختص نجم يوفنتوس باولو ديبالا بالحديث وقال "ليس عندي أدنى شك أنه سيكون أحد أفضل لاعبي العالم".

وأتم "ديبالا سيكون له مستقبل رائع، اللعب مع يوفنتوس سيجعله ضمن مصاف الأفضل في العالم".