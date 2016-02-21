بالصور.. رئيس الوزراء يستقبل وزير الاستثمار السودانى لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور مدثر عبد الغنى وزير الاستثمار السودانى، على هامش مشاركته فى المنتدى الأفريقى الأول للتجارة والاستثمار فى أفريقيا المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات المصرية السودانية، مشيرا إلى أن الشعبين المصرى والسودانى يجمعهما العديد من روابط الأخوة ووحدة المصير والمصالح المشتركة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللقاء تم خلاله استعراض سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين لاسيما فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى وتربية الثروة الحيوانية، وإمكانات المشاركة المصرية فى هذه المجالات.

ومن جانبه، عرض الوزير السودانى الإمكانات السودانية المتاحة فى مجال الزراعة من أراضى ومياه سطحية وجوفية، والتى يمكن للشركات المصرية التعاون والمساهمة فى استغلالها، كما طلب من الجانب المصرى تحديد نوعيات المحصول التى يرغب فى زراعتها لتحديد منطقة مناسبة لها هناك.

>وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تكثيف تبادل الزيارات للوفود الرسمية والخاصة فى مجال التجارة والأعمال لبحث فرص التعاون المختلف فى كافة القطاعات.



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