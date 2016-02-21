حنان شومان أول محررة لتلقى شكاوى القراء بـ"اليوم السابع"

فى خطوة غير مسبوقة فى الصحافة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية بالتحديد، قررت مؤسسة "اليوم السابع" أن تكون أول مؤسسة صحفية تقوم باستحداث مهنة جديدة تمامًا على الصحافة العربية وهى مهنة محرر القراء المعروفة فى كبريات الصحف العالمية.

ومحرر القراء فى الصحافة العالمية مهمته الأولى أن يكون حكماً بين الصحيفة وبين القراء، فهو الذى يتلقى شكاوى القراء من بعض محتوى الصحيفة كالأخبار غير الدقيقة أو التى تحوى نشر الكراهية فى المجتمع أو تلك التى قد تحمل حتى أخطاء مطبعية، وكثيرا من الأخطاء اليومية التى يقع فيها الصحفيون، فيتلقى محرر القراء هذه الشكاوى عن طريق عدة وسائل معلنة ويحقق فيها ويرد على القارئ بنشر التصحيح فى زاوية خاصة أما إذا لم يكن هناك خطأ فيُعلم القارئ بالحقيقة عبر الرد على ملاحظاته.

إن أى صحيفة هدفها الأول القارئ وتوصيل الحقيقة له، ولكن فى إطار العمل اليومى تحدث أخطاء لا يمكن أن ننكرها، وإيمانًا من مؤسسة "اليوم السابع" بحق القارئ فى الحقيقة كاملة وصحيحة، وإقرارها بأنها تحت ضغط العمل اليومى وأحيانًا لأخطاء بشرية ربما تخطئ، ولذا أطلقنا حملة أخطائنا لأن الاعتراف بالحق فضيلة، وقررنا أن نكون السابقون فى تعيين محرر القراء وإسنادها للزميلة الكاتبة الصحفية حنان شومان التى لها خبرة كبيرة فى العمل فى عدد كبير من التجارب الصحفية الناجحة وتأسيسها، ولها تجربة فى التدريس الجامعى وخبرة قيمة فى مجال النقد، ولذا رأت إدارة "اليوم السابع" أنها الشخص الأنسب لهذه المهمة الصعبة التى ستكون فيها الحكم بيننا وبين القارئ.

إن مهمة محرر القراء هو الإقرار بالخطأ إن وُجدَ، وإعلانه وتعديل مسار الصحافة والصحفيين وما أحوج صحافة مصر ونحن بينهم أن نكون عين على أنفسنا، ونكون رواداً فى هذه المهمة متمنين أن يتبعنا فى مسارنا مختلف وسائل الإعلام من أجل رفع مستوى الصحافة والإعلام فى مصر وتطوير أدواتها والمشاركة الفعالة مع القارئ وحقه فى خبر صحيح وحقيقة بلا أخطاء.

يشارك "اليوم السابع" فى هذه المهمة النادى الدانماركى للصحافة (ديدى) بالتدريب والتسجيل فى المنظمة العالمية لمحررى القراء كأول صحيفة عربية تستحدث هذه المهمة .

لمراسلة حنان شومان وتلقى شكاوى القراء بـ"اليوم السابع" عبر البريد الإلكترونى reader@youm7.com

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