باحثون:البطاطس المسلوقة مفيدة للأطفال لاحتوائها على البوتاسيوم والحديد

تعد البطاطس من أكثر الخضراوات المحببة للكثيرين خاصة الأطفال فى الوقت الذى تعد مصدرا رئيسيا للبوتاسيوم والألياف الغذائية خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين العام والثلاثة أعوام.

فقد أظهرت الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد احتواء ثمار البطاطس على 8% من الاحتياجات اليومية للطفل من عنصر البوتاسيوم والألياف الطبيعية الهامة لعملية النمو والتنمية والصحة العامة للطفل.

وقالت "تيريزا نيكلاس" أستاذ طب الأطفال بجامعة "بايلور" الأمريكية، والمشرفة على تطوير الأبحاث أن استهلاك جميع الخضراوات، خاصة تلك التى تعتبر مصدرا جيدا للبوتاسيوم والألياف الغذائية، يساعد الطفل على حصوله على احتياجاته اللازمة من البوتاسيوم، مشددا على أن العادات الغذائية التى تكتسب خلال مرحلة الطفولة غالبا ما تساعد فى وصولهم إلى مرحلة البلوغ بأمان، لذلك يعد تشجيع الأطفال على تناول الخضراوات كجزء من نظامهم الغذائى اليومى أمرا غاية فى الأهمية.

وتوصل الباحثون إلى أن حرص الأطفال خاصة الذين تتراوح أعمارهم ما بين العام والثلاثة أعوام على تناول الخضراوات يساعدهم على استهلاك نحو 67% من احتياجاتهم من عنصر البوتاسيوم ونحو 55% من عنصر الحديد والألياف الغذائية.

وفى الوقت نفسه حذرت الأبحاث الحديثة من الإفراط فى تناول البطاطس المقلية لأنها غنية بالدهون المشبعة التى تضر القلب والشرايين، وتعد البطاطس المسلوقة أو البوريه من أفضل أشكال البطاطس الصحية، شريطة عدم الإفراط فى تناولها لأنها قد تسبب الإصابة بالسمنة وفرط الوزن لأنها غنية جداً بالنشويات.

تحذيرات الأبحاث

>وكشفت دراسة يابانية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز أوساكا لمكافحة السرطان أن تناول البطاطس المقلية بمعدل مرتين إلى 4 مرات خلال الأسبوع يرفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وكما حذر تقرير بريطانى نشر بالمجلة الطبية "Diabesity in Practice" من الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالنشا لأنه قد يدمر الكبد مع مرور الوقت، لأن النشويات تتحول إلى جلوكوز، ويتم اختزانها داخل الكبد فى صورة دهون، وترتفع فرص الإصابة بالكبد الدهنى.

كما كشفت التقارير عن مخاطر كبيرة للبطاطس المقلية، والتى تسبب القلى فى جعل لونها بنى، حيث ثبت أن هذا النوع من البطاطس غنى بمادة الأكريلاميد المسرطنة.

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