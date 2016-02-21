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"السيلينيوم" يكافح الزهايمر وينشط المناعة.. والجرعات الزائدة منه خطيرة

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"السيلينيوم" يكافح الزهايمر وينشط المناعة.. والجرعات الزائدة منه خطيرة "السيلينيوم" يكافح الزهايمر وينشط المناعة.. والجرعات الزائدة منه خطيرة
قالت طبيبة الطب الوقائى وخبيرة التغذية الفرنسية سيسيل عبد السلام، إن مادة "السيلينيوم" تحمى خلايا الجسم من السرطان، عن طريق فاعليته المضادة للأكسدة على خلل فى الحمض النووى، كما يؤثر على الجهاز العصبى المركزى ويحمى من خلل الخلايا العصبية التى تسبب مرض الزهايمر ويهاجم المخ.

وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى أن تأثيرها المضاد للأكسدة يساعد الجسم على إفراز أنزيم "الجلوتاسيون بروكسيداز" كما يؤخر تطور تدهور فى العين المرتبطة بتقدم فى السن، مما يسبب عدم الرؤية وينشط الجهاز المناعى ويتدخل فى وظيفة الغدة الدرقية وهرمون الذكورة "تستوستيرون".. كما ينظف المخلفات السامة الناتجة عن التدخين والكحوليات والدهون المترسبة على جدار الشرايين التى يسببها الكولسترول السىء.

وتوجد مادة "السيلينيوم" فى صدور الديك الرومى والأسماك والجبنة الروكفور والفاصوليا البيضاء والفلفل الأحمر وجوز البرازيل ويحتاج الطفل ما بين 20 إلى 50 ميكروجراما والشاب 55 ميكروجراما والمرأة الحامل 70 ميكروجراما.

يشار إلى أن الجرعات الزائدة من هذه المادة تؤدى إلى الغثيان والإرهاق وسقوط الشعر وخطورة الإصابة بسرطان البروستاتا.

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مصر 365