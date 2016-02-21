مجلس النواب يقبل استقالة سرى صيام من عضوية البرلمان

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تعليقات (7)
2
عيل وخلصنا منه
بواسطة: أحمدبتاريخ: الأحد، 21 فبراير 2016 12:35 م
ولما هو مش قد الكلام إتنيل ورشح نفسه ليه؟!
3
(( مع السلامة .. والقادم أفضل بإذن الله .. ورئيس البرلمان رجل مصرى محترم وشريف يارقم 1 ))
بواسطة: (( تحيا مصر .. تحيا السيسى مؤسس نهضة مصر ))بتاريخ: الأحد، 21 فبراير 2016 12:41 م
أخيرا ً قال النواب لا بنسبة أكثر من 74% لقبول إستقالة صيام .. والمفترض أنه كان يرفض الترشح قبل أن يدخل البرلمان ويمضى عليه أكثر من شهر .. الله أعلم بماذا كان يفكر .. لكن هذه الإستقالة أوضحت أشياء كثيرة .. ولكن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان رجل تم وضعة فى مكانة الصحيح والأيام القادمة سوف تثبت أنه قد المهمة وأكثر .. فلاداعى للخرفان تهاجم من أجل الهجوم وخلاص إنتوا أصبحتم فى مزبلة التاريخ وليس لكم أى وجود بين الشعب المصرى يا خرفان .. وتحيا السيسى صائد الخرفان وتحيا الشعب المصرى قاهر الخرفان .. وتحيا مصر .
4
الحزب الوطني بقياده سيف الليزل
بواسطة: دوله الحريهبتاريخ: الأحد، 21 فبراير 2016 12:43 م
طبعا طلعو الراجل المحترم اللي كان المفروض يكون رئيس البرلمان . طلعو الشوكه اللي كانت في ظهرهم . عشان مكنش هيقبل التبعيه من حد . هو ده الحزب الوطني بثوبه الجديد بقياده جديده . تحيا مصر
5
الثبات على المبدأ ...
بواسطة: مواطنبتاريخ: الأحد، 21 فبراير 2016 12:43 م
كل التحيه والتقدير للمستشار الجليل المحترم سرى صيام لقد أعطيتنا وأعطيتهم درسا فى الثبات على المبدأ ... معاليكم كسبان وهم الخاسرون ...
6
شىء محزن
بواسطة: وحيد عبداللةبتاريخ: الأحد، 21 فبراير 2016 12:51 م
من المحزن ان يترك الاستاذ الدكتور الجليل سرى صيام مكانة فى مجلس النواب - كنت اتمنى ان يعدل بنفسة عن قرارة ويستمر فى متابعة جلسات النواب لا ان يستقيل - البلد كانت فى احتياج لة ولكن للاسف تخلى عنها
7
انت الخروف الحقيقى والسيسى لا يقبل امثالك من المطبلاتية للفساد وهدم مصر !!
بواسطة: الى رقم 2بتاريخ: الأحد، 21 فبراير 2016 01:14 م
اى مصرى يريد الاستقرار لهذا البلد عليه ان ينظر الى المخاطر التى تهدد البلد خاصة عندما تجد نفس الاسلوب ونفس الاشخاص الذين افسدوأ البلاد من قبل يريدون الهيمنة مرة اخرى واعادة انتاج الحزب الوطنى من جديد والتشكيك فى ثورة 25 يناير التى قامت ضدهم وحسنا فعل الرئيس عندما اكد على ثورة 25 يناير وان ثورة 30 يونيو تصحيح لها وعندما نرى سيف الرزل يعبث بأمن مصر ويحاول افساد العلاقة بين مجلس نواب والشعب رغم التوجس من غالبية المصريين من هذا البرلمان الذى لم يشارك فى اختياره سوى 28% وانا واحد منهم ولكن لم اتوقع سيطرة غالبية انتهازية على طريقة الوطنى واقصاء نواب اخرين يثق فيهم الشعب !!
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1
ائتلاف سيف الامن الرزل ها يخرب البرلمان من اول ما اختار ع عبدالعال اللى نسانا العربية الفصحى !!
بواسطة: قاهر الفسادبتاريخ: الأحد، 21 فبراير 2016 12:18 م
ع الكسار الجديد كسر كل قواعد اللغة العربية وبدأنا نسمع مصطلحات جامدة لم نسمعها من قبل مثل النسبة المتطلبة لذلك وانتهى التسويت وقل أعملو بدلا من قل إعملوا