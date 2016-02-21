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«الزند» يقرر مد مهلة سداد مستحقات المودعين لدى شركات توظيف الأموال شهرًا

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«الزند» يقرر مد مهلة سداد مستحقات المودعين لدى شركات توظيف الأموال شهرًا «الزند» يقرر مد مهلة سداد مستحقات المودعين لدى شركات توظيف الأموال شهرًا

المستشار أحمد الزند، وزير العدل

قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تمديد مهلة مواعيد صرف مستحقات المودعين لدى بعض شركات توظيف الأموال، التي كانت محل تحقيقات لدى جهاز المدعى العام الاشتراكي (الملغي)، وهي شركات الهدى ، والسعد للاستثمار، والحجاز للتنمية العقارية، وبدر للاستثمار، والمراكشي، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأعلن جهاز الكسب غير المشروع – في بيان له – عن استقباله لكافة المستحقين للصرف خلال أيام العمل الرسمية، دونما التقيد بجداول المواعيد المقررة لكل من الشركات المذكورة، وأنه يمكن التواصل مع الجهاز عبر رقمي 27942185 و 27943697 وذلك للإجابة على أية استفسارات أو تساؤلات في هذا الشأن.

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