أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: لقاءات مرتقبة لرئيس الوزراء مع ممثلى النقابات لعرض برنامج الحكومة

Google+ Print
مصادر: لقاءات مرتقبة لرئيس الوزراء مع ممثلى النقابات لعرض برنامج الحكومة مصادر: لقاءات مرتقبة لرئيس الوزراء مع ممثلى النقابات لعرض برنامج الحكومة
فى إطار الجهود التى تبذلها قبل عرض برنامجها على مجلس النواب، يبدأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء فى لقاء رؤساء وممثلى النقابات المهنية المختلفة بمصر، تزامنا مع لقاءاته التى يعقدها مع أعضاء مجلس النواب ورؤساء تحرير الصحف والكتاب.

وقالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" أنه من المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة لقاءات مختلفة مع ممثلى النقابات المهنية فى لعرض برنامج الحكومة عليهم والتأكيد على أن المواطن المصرى والرعاية الصحية والتعليمية والخدمية فى مقدمة اهتمامات الحكومة.

وأوضحت المصادر أن اللقاءات تهدف لعرض برنامج الحكومة بصورة شاملة على مختلف الفئات من أعضاء مجلس نواب ورؤساء تحرير صحف وكتاب ورؤساء وممثلى النقابات المهنية، بالإضافة إلى الاستماع لوجهة النظر المختلفة وأى إضافات على برنامج الحكومة قبل عرضه على مجلس النواب.

ولفتت إلى أن الحكومة حريصة على إيصال جهدها للجميع والتأكيد على خدمة المواطن المصرى ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة وتحقيق معدل نمو مرتفع، وعرض جهودها فى إصلاح البنية التحتية اللازمة.

وفى إطار لقاءاته مع رؤساء تحرير الصحف يواصل رئيس الوزراء عقب عودته من مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ لقاءاته مع عدد آخر من رؤساء تحرير الصحف والكتاب لعرض برنامج الحكومة، بجانب توجيهاته للوزراء باستقبال كافة النواب والتواصل معهم لحل مشاكل أهالى دائراتهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا