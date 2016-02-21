مصادر: لقاءات مرتقبة لرئيس الوزراء مع ممثلى النقابات لعرض برنامج الحكومة

فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة قبل عرض برنامجها على مجلس النواب، يبدأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء فى لقاء رؤساء وممثلى النقابات المهنية المختلفة بمصر، تزامنا مع لقاءاته التى يعقدها مع أعضاء مجلس النواب ورؤساء تحرير الصحف والكتاب.

وقالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" أنه من المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة لقاءات مختلفة مع ممثلى النقابات المهنية فى مصر لعرض برنامج الحكومة عليهم والتأكيد على أن المواطن المصرى والرعاية الصحية والتعليمية والخدمية فى مقدمة اهتمامات الحكومة.

وأوضحت المصادر أن اللقاءات تهدف لعرض برنامج الحكومة بصورة شاملة على مختلف الفئات من أعضاء مجلس نواب ورؤساء تحرير صحف وكتاب ورؤساء وممثلى النقابات المهنية، بالإضافة إلى الاستماع لوجهة النظر المختلفة وأى إضافات على برنامج الحكومة قبل عرضه على مجلس النواب.

ولفتت إلى أن الحكومة حريصة على إيصال جهدها للجميع والتأكيد على خدمة المواطن المصرى ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة وتحقيق معدل نمو مرتفع، وعرض جهودها فى إصلاح البنية التحتية اللازمة.

وفى إطار لقاءاته مع رؤساء تحرير الصحف يواصل رئيس الوزراء عقب عودته من مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ لقاءاته مع عدد آخر من رؤساء تحرير الصحف والكتاب لعرض برنامج الحكومة، بجانب توجيهاته للوزراء باستقبال كافة النواب والتواصل معهم لحل مشاكل أهالى دائراتهم.

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