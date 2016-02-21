وصفة سحرية لإعادة إنبات الشعر من جديد وملىء الفراغات في إسبوع

يعاني الكثير من النساء من حالات تساقط الشعر و يعاني ايضا الرجال من حالات الصلع المبكر و تساقط الشعر بشكل مستمر و تعد مشاكل الشعر كثيرة عموما ما بين الشعر التالف و الشعر القصير و الشعر الذي لا ينمو بصفة مستمرة و الشعر الابيض و لكن اليوم سنتحدث عن حالة تساقط الشعر و طريقة انبات الشعر محل الشعر الذي سقط و طريقة علاجة من خلال وصفة سحرية و مذهلة و غير مكلفة .

الوصفة التى سوف نتحدث عنها الان هي وصفة ايجابية و مجربة و ستشاهدون نتائج حقيقة فور القيام بها و تنفيذها كما يجب ان يكون و سنرصد اليكم الان المكونات التى سحنتاجها لاجراء الوصفة و سوف نستخدم عدد 6 فصوص ثوم مقشرة و كوب زيت خروع متوسط و كوب اخر من زيت الزيتون و يتم خلطهم جمعيا ويصبحوا في شكل عصير او سائل . و تعد هذة المكونات ذات اهمية للشعر من الجذور و فروة الشعر .

طريقة استخدام هذة الخلطة هي وضع الخلطة التى ذكرناها على الشعر و يتم ضغطها على الشعر و تحريكها لتصل حتي فروة الشعر و يتترك على الشعر لمدة ساعتان كاملتان و بعذ ذلك يتم ازلتها بواسطة الماء و يتم غسل الشعر بعدها فورا بالشامبو ( لم نحدد نوعا معين ) و بعد تكرار هذة التجربة و الوصفة اكثر من مرة سوف تشاهدون نتائج حقيقة و فعالة .

شبكةعيونالإخبارية

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