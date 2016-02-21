أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مستشفى الأهلي – أحمد عادل جاهز للمصري.. وتحديد موعد عودة إكرامي

Google+ Print
مستشفى الأهلي – أحمد عادل جاهز للمصري.. وتحديد موعد عودة إكرامي مستشفى الأهلي – أحمد عادل جاهز للمصري.. وتحديد موعد عودة إكرامي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي أن شريف إكرامي حارس الفريق سيعود للتدريبات الجماعية خلال شهر من الآن بعد إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وكان إكرامي قد أصيب خلال لقاء غزل المحلة الخميس الماضي والذي خسر فيه الأهلي نقطتين بالتعادل 1-1.

وأكد محمود في تصريحات للصحفيين أن الحارس أحمد عادل عبد المنعم سيكون جاهزا لحراسة مرمى الفريق أمام المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

وقال طبيب الفريق إن حسين السيد أيضا سيكون جاهزا للقاء.

وأضاف محمود أن لاعب الوسط أحمد حمدي سينتظم في التدريبات الجماعية بدءا من غد الاثنين بعد تخلصه من آلام العضلة الضامة.

أما بالنسبة لمهاجم الفريق عماد متعب، فقال محمود إنه تدرب في الجيم اليوم الأحد وإنه مازال يعاني من نزلة برد وقد يجري غدا الاثنين حول الملعب في محاولة لتجهيزه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع