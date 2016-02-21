مستشفى الأهلي – أحمد عادل جاهز للمصري.. وتحديد موعد عودة إكرامي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي أن شريف إكرامي حارس الفريق سيعود للتدريبات الجماعية خلال شهر من الآن بعد إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وكان إكرامي قد أصيب خلال لقاء غزل المحلة الخميس الماضي والذي خسر فيه الأهلي نقطتين بالتعادل 1-1.

وأكد محمود في تصريحات للصحفيين أن الحارس أحمد عادل عبد المنعم سيكون جاهزا لحراسة مرمى الفريق أمام المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

وقال طبيب الفريق إن حسين السيد أيضا سيكون جاهزا للقاء.

وأضاف محمود أن لاعب الوسط أحمد حمدي سينتظم في التدريبات الجماعية بدءا من غد الاثنين بعد تخلصه من آلام العضلة الضامة.

أما بالنسبة لمهاجم الفريق عماد متعب، فقال محمود إنه تدرب في الجيم اليوم الأحد وإنه مازال يعاني من نزلة برد وقد يجري غدا الاثنين حول الملعب في محاولة لتجهيزه.