تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادي مجلس الدولة إلى 27 مارس

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قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات نادي مجلس الدولة، والتي أُجريت يوم 17 أبريل الماضي، والتي أسفرت عن فوز المستشار محمد العواني، برئاسة النادي، إلى جلسة 27 مارس.

وكان المحامي أسامة عبد المنعم، قد أقام الدعوى القضائية، وكيلًا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، وأوضح أن “غنيم” قد تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة، على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم في الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء.

وأردف “عبد المنعم”، قائلًا:” وفى يوم الانتخاب، وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ أن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبس لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات في درجة نائب الرئيس، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى”،”حسبما أفاد في الدعوى”.