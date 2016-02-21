الخارجية الأمريكية تهنىء العرب باليوم العالمى للغة الأم

هنات الخارجية الأمريكية، الناطقين باللغه العربية باليوم العالمى للغتهم الأم والذى يوافق اليوم 21 فبراير.

الخارجية نشرت التهنئة عبر صفحتها بموقع تزويتر،وكتبت بالعربية “بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، نهنئ كافة الأوطان العربية على لغتهم الأم، اللغة العربية.”

يذكر ان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تحتفل يوم 21 فبراير من كل عام باليوم الدولى للغة الأم.. وتحيى المنظمة اليوم الدولى للغة الأم هذا العام تحت شعار “التعليم الجيد ولغة التدريس ونتائج التعلم”، حيث يؤكد أهمية اختيار اللغات المناسبة للتعليم.

وأعلنت اليونسكو اليوم الدولى للغة الأم فى مؤتمرها العام فى شهر نوفمبر من عام 1999، ويحتفل بهذا اليوم سنويا منذ فبراير عام 2000، وذلك من أجل تعزيز التنوع الثقافى وتعدد اللغات، ويرمز اختيار هذا التاريخ إلى اليوم الذى فتحت فيه الشرطة النار فى مدينة دكا، عاصمة بنجلاديش حاليًا على تلاميذ خرجوا متظاهرين للمطالبة بالاعتراف بلغتهم الأم، البنغالية، كواحدة من لغتى البلاد الرسمية لما كان يعرف حينئذ بباكستان.