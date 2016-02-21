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عبد العال: إحالة مقترحات السيسي خلال خطابه أمام “النواب” للجان المختصة لمناقشتها

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عبد العال: إحالة مقترحات السيسي خلال خطابه أمام “النواب” للجان المختصة لمناقشتها عبد العال: إحالة مقترحات السيسي خلال خطابه أمام “النواب” للجان المختصة لمناقشتها

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (أرشيفية)

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن هيئة مكتب المجلس قررت إحالة البيان الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح أمام البرلمان في 13 فبراير الجاري، إلى اللجان المختصة حال تشكيلها بهدف إدراجها ضمن خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف عبد العال – خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أن قرار هيئة المكتب جاء في إطار العمل وفقا للتقاليد والثوابت، لافتا إلى أن المادة من 105 من اللائحة الداخلية للمجلس تقضي بدعوة اللجنة العامة للانعقاد بعد انتهاء بيان رئيس الجمهورية لمناقشته.

وأوضح عبد العال أنه نظرا لعدم اكتمال تشكيل أجهزة المجلس، فقد تولى مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين) مناقشة بيان الرئيس، وعقد اجتماع في ذات يوم بيان الرئيس، وتم استعراض كافة المحاور والقضايا الواردة في البيان والتي تمثل أولويات العمل الوطني.

ونوه عبد العال إلى أن بيان رئيس الجمهورية تضمن انتقال السلطة التشرعية، وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية، وإعادة بناء الدولة المصري لتصبح دولة مدنية حديثة، وتهيئة البيئة التشريعية لجذب المزيد من لاستثمارات الأجنبية، فضلا عن التمسك بالدستور والقانون، وممارسة الدور التشريعي والرقابي للمجلس مع كافة أجهزة الدولة.

كما لفت عبد العال إلى أن بيان رئيس الجمهورية شمل أيضا إعلاء ملفات الصحة والتعليم وتجديد الخطاب الديني، والاهتمام بمحدودي الدخل، والدفاع عن الدولة المصرية وإنجاز مشروعها القومي، وبناء مجتمع العمل والأمل الذي لا تفريق بين أبنائه.

ونوه عبد العال الى أن بيان رئيس الجمهورية أكد على الاستمرار في مكافحة الإرهاب، وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، إلى جانب إعادة صياغة الشخصية المصرية على أساس علمي ومعرفي وتطوير المناهج التعليمة.

أ ش أ

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