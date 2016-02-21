مصرع رقيب شرطة بحادث تصادم على طريق فرعى بأخميم فى سوهاج

لقى رقيب شرطة من قوة نقطة شرطة الكولا التابعة لمركز شرطة أخميم مصرعه، إثر وقوع اصطدام بين "توك توك" وبين سيارة ميكروباص، أثناء استقلاله الـ"توك توك" على طريق فرعى، ما أدى إلى وفاته.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع اصطدام بين سيارة و"توك توك" على طريق فرعى بدائرة المركز ما نتج عنه وفاة رقيب شرطة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز، أنه أثناء قيادة توماس ميلاد جرجيوس "45 سنة" سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام السيارة رقم 8517 ق.ر.ص ميكروباص اصطدم بـ "توك توك"، أثناء استقلال حشمت ‏أحمد عبد الكريم رشوان "38 سنة" رقيب شرطة من قوة نقطة شرطة الكولا التابعة للمركز "التوك توك" حال عودته إلى منزله عقب انتهاء خدمته، ولاذ بالفرار ما نتج عنه وفاته وإصابة قائد السيارة، حيث تم نقله بسيارة الإسعاف ‏إلى المستشفى إلا أنه قام بالهرب.

وبسؤال خال المتوفى محمود السيد عبد السلام "64 سنة" عامل ويقيم بذات الناحية اتهم قائد السيارة ‏بالتسبب فى وفاة المذكور، ونفى الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وأيدت ‏تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم التحفظ على المركبتين بديوان نقطة شرطة الكولا، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2413 جنح المركز.

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