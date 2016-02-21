تجديد حبس إخوانى 15 يومًا بسوهاج لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

أمرت النيابة الكلية بسوهاج، تحت إشراف المستشار أسامة عبد السلام رئيس النيابة، بتجديد حبس المتهم "محمد.ع.و" عضو بجماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، وجهت للمتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

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