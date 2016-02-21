تأجيل استئناف إكرامى الصباغ على حكم حبسه لـ28 فبراير

قررت دائرة مستأنف جنح دار السلام والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل ثانى جلسات الاستئناف المقدم من إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" للتطوير العقارى، على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، فى واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين لجلسة 28 فبراير الجارى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وفى السياق ذاته، شهدت الجلسة حضور عدد من المواطنين ضحايا المتهم والذين هتفوا ضد المتهم ودفاعه. وحضر المتهم صباحا فى حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة وتم إيداعه حجز المحكمة لحين بدء جلسة محاكمته.

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