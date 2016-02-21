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مباحث الإسماعيلية تضبط أكبر قضية لمخدر "فودو" فى تاريخ المديرية

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مباحث الإسماعيلية تضبط أكبر قضية لمخدر "فودو" فى تاريخ المديرية مباحث الإسماعيلية تضبط أكبر قضية لمخدر "فودو" فى تاريخ المديرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز فايد، من ضبط أكبر قضية لمخدر" فودو" شهدتها مديرية أمن الإسماعيلية، وألقت القبض على المتهم وبحوزته 4 كيلو من المخدر.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات إلى ضبط مباحث مركز فايد، مفادها قيام أحد الأشخاص بتوزيع مخدر "الفودو" والأغلى ثمنا من الهيروين ويتخذ من محل إقامته بالمساكن الاقتصادية مسرحا لتصنيع وتعبئة وتغليف وتوزيع المخدر على المدمنين، وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات.

على الفور تم تشكيل فريق برئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، ضم المقدم هانى منصور مفتش المباحث والرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث فايد ومعاونيه النقباء هيثم الباشا ومحمود عبدالرؤوف وأحمد خالد معاونى المباحث.

وتمكن فريق البحث من رصد نشاط المتحرى عنه، وتمكنوا من القبض على المتهم "يوسف .س . م" مواليد 1977صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم المساكن الاقتصادية دائرة مركز فايد، وبتفتيش الشقة تم العثور على 500 كيس من مخدر "فودو" وماكينة تغليف وتعبئة للعبوات وكمية من المواد الكيماوية التى تضاف للمخدرالخام لزيادة كميته وطبنجة مبلغ بسرقتها وسيارة بدون أوارق. واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وقال مصدر أمنى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مخدر الفودو جديد فى الظهور، وأن تأثيره أقوى من الحشيش والهيروين ومقيد بجدول المخدرات فئة "أ" وان هذه القضية تعتبر اكبر قضية تم ضبطها على مستوى مديرية امن الإسماعيلية وأضاف ان المتهم يقوم بإضافة مواد كيماوية على المخدر لزيادة الكمية وزيادة مكسبه من تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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