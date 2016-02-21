أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مديرية أمن البحيرة تجرى كشفًا طبيا على 860 شرطيا وسجينا

Google+ Print
بالصور.. مديرية أمن البحيرة تجرى كشفًا طبيا على 860 شرطيا وسجينا بالصور.. مديرية أمن البحيرة تجرى كشفًا طبيا على 860 شرطيا وسجينا
أكد اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، أنه تم تسيير قافلة طبية اليوم استهدفت خدمة 720 مريضًا من الأفراد والمجندين والعاملين المدنيين بمديرية أمن البحيرة، بأماكن لا توجد بها مستشفيات شرطة، مشيرا إلى أن القافلة التى انطلقت اليوم السبت مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

أضاف سامى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، "أنه سيتم استهداف المدنيين خلال قافلة طبية مجانية بمقر قوات أمن البحيرة يوم الثلاثاء، وستضم مجموعة من أكفأ الأطباء فى جميع التخصصات وسيتم الإعلان عنها من خلال محافظة البحيرة".

ومن جانبه، صرح اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، بأن الحملة استهدفت المساجين بسجن قوات الأمن، وتم توقيع الكشف الطبى على 140 مسجونا بينهم حالات عظام وبواسير وقلب وأسنان.

وأشرف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، واللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء محمد القفاص مساعد المدير للأفراد واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة على القافلة الطبية بمقر قوات أمن البحيرة، وضمت 16 تخصصا ما بين قلب، وباطنة، وعظام، وجراحة، وأعصاب، ورمد، وصدر.

قافله طيبه (1)

قافله طيبه (2)

قافله طيبه (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365