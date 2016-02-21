تعطل جهاز التعقيم بمستشفى القرنة غرب الأقصر وتوقف إجراء العمليات

تعطل جهاز التعقيم الخاص بمستشفى القرنة غرب الأقصر، ما تسبب فى شلل تام داخل المستشفى الذى يخدم حوالى 300 ألف نسمة متواجدة فى قرى ونجوع منطقة القرنة، حيث أكد أطباء المستشفى أنهم أبلغوا الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بالعطل منذ أيام ولم يتم اتخاذ أى إجراء.

وتسبب تعطل جهاز التعقيم بالمستشفى التى تقع فى المنطقة السياحية المهمة بغرب الأقصر، فى توقف العمليات الجراحية وتم تحويل الحالات المرضية إلى شرق الأقصر، وكذلك تعطلت العيادات الخارجية لأن كل شىء معتمد على هذا الجهاز.

وقال حسان شيمى أحد أبناء المدينة التى تقع بها المستشفى، إن الجهاز عادة ما يتوقف ويصاب المستشفى بالشلل ويصبح عمله الوحيد تحويل الحالات إلى مستشفى الأقصر الدولى الذى يبعد 30 كيلو ويقع فى شرق المدينة، وهناك حالات تعرضت للموت بسبب بعد المسافة وعدم وجود طريقة لإنقاذها من قبل المستشفى المتوقف.

وناشد حسان شيمى، محافظ الأقصر بسرعة التدخل لإنقاذ أبناء المنطقة والسياح لعدم وجود مستشفى بالمعنى الحقيقى، وليس هناك أطباء متواجدون فى هذا المستشفى ولا أدوية ولا أجهزة، سوى يافطة خارجية مكتوب عليها مستشفى القرنة المركزى والذى أنفقت عليه ملايين الجنيهات دون جدوى.

>ومن جانبها، أكدت الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة، أن الجهاز له ضمان مع الشركة التى تعاقد معها المستشفى ويجب اصلاحه بالضمان الذى تم التعاقد عليها، وسوف تمتابع الأمر بنفسها لإعادة الحياة مرة لمستشفى القرنة الذى يخدم قرى ونحوع البر الغربى، بالإضافة إلى وقوعه بين جنبات المنطقة الأثرية والسياحية التى بها مقابر وادى الملوك ووادى الملكات.