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ختام اليوم الثانى لبطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية بالأقصر

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ختام اليوم الثانى لبطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية بالأقصر ختام اليوم الثانى لبطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية بالأقصر
انتهت فعاليات اليوم الثانى لبطولة الدولية للملاحة الرياضية المقامة بالأقصر، اليوم الأحد، والتى أقيمت بالبر الغربى فى المنطقة المحيطة بمعبد حتشبسوت، والتى تختتم فى يومها الأخير غدًا الاثنين.

وأبدى اللاعبون الأجانب القادمون مما يقرب من 20 دولة سعادتهم وإعجابهم بطبيعة الأرض التى تم اللعب عليها، كما تألق العديد من الشباب المصرى وأعلنوا وجودهم فى هذه البطولة، وزار الدكتور أشرف صبحى، مساعد وزير الشباب والرياضة، مكان اللعب وأجرى مقابلة وحديثا مع ضيوف مصر الأجانب.

وأبدى مساعد وزير الشباب والرياضة سعادته بتواجدهم وقدومهم إلى مصر، وألا يترددوا فى أى طلب يحتاجونه أو مساعدة، كما التقى أيضاً الأطفال والشباب المصرى، وأبدى إعجابه بتواجد كل هذه الفئات العمرية، واستمع إليهم وكيف أنهم أعجبوا بهذه الرياضة وأحبوا ممارستها وسيستمرون بها.

ومن المقرر أن تقام غدًا الاثنين، آخر أيام البطولة فى مكان فريد فى طبيعته وهو معبد الكرنك، ثم يتلو ذلك توزيع الميداليات والشهادات على الفائزين فى البطولة الدولية للملاحة.

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مصر 365

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