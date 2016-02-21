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إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وضبط 15 قضية تموينية بسوهاج

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إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وضبط 15 قضية تموينية بسوهاج إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وضبط 15 قضية تموينية بسوهاج
قال اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تم تأمين تنفيذ 16 قرار إداري بدائرة المديرية.

وأضاف فى بيان اليوم، إن مركز شرطة طهطا شهد تأمين إزالة 10 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 652 إداري المركز لسنة 2016، وفى مركز شرطة ساقلتة تم تأمين تنفيذ 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 390 إداري المركز لسنة 2016.
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>وأشار مدير أمن سوهاج إلى أن جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بدائرة المحافظة.

وفى سياق آخر، أجرت إدارة مباحث برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، حملة تموينية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية تموينية منها ضبط "محمد.م.ج" 30 سنة صاحب مطعم ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته وعرض سلع غذائية غير صالحة ‏للاستهلاك، وتم ضبط 500 لتر زيت، و200 كيلو جرام ملح طعام، و100 كيلو جرام طحينة، ‏وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

‏وضبطت الحملة "شوقي . ا . ح" 35 سنة صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز العسيرات لتصرفه في 400 كيلو جرام ‏دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين، ‏وضبط "راجح . ع .أ" 48 سنة صاحب مخبز أفرنجي ويقيم دائرة مركز العسيرات استخدام اسطوانة بوتاجاز في ‏غير الغرض المخصص لها، وتم ضبط "1" اسطوانة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال إدارة مباحث التموين.

‏كما تم ضبط‏ 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و2 قضية عدم حمل شهادة صحية، وقضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وقضيتان غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، قضية عدم تقديم الإخطار الشهري عن كمية الدقيق الواردة، قضية إدارة منشأة بدون ترخيص.

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مصر 365

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