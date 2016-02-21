أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

كاميرون: الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يوقف تدفق المهاجرين

Google+ Print
كاميرون: الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يوقف تدفق المهاجرين كاميرون: الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يوقف تدفق المهاجرين

كاميرون

حذر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، صباح اليوم الأحد، حملات الخروج من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي لن يوقف تدفق المهاجرين القادمين إلي البلاد.

وفي تصريحات لصحيفة “ذي صنداي تايمز”، أكد زعيم حزب المحافظين أن الاتحاد الأوروبي سيصر على استمرار حرية حركة العمال، فضلا عن المساهمة في تسديد الرسوم لخزائن بروكسل، كثمن لاتفاق تجارة الحرة إذا غادرت المملكة المتحدة.

وقال كاميرون “حتى الآن، لم يمنح الاتحاد الأوروبي وصولا كاملا للسوق الواحدة دون أن يصر على المساهمة في ميزانيته والتمسك بمبدأ حرية الحركة”.. مضيفا أن “التصويت للبقاء يبقى القرار المسؤول بالنسبة لأولئك الذين يريدون إبقاء بريطانيا آمنة”.

وأكد على أن هناك حاجة للتعامل مع القضايا التي تمثل مشكلة للشعب البريطاني ووضع حد لها في المستقبل، مشددا في نفس الوقت على أن ذلك يجب أن يتم داخل الاتحاد وليس خارجه.

وأعلن ستة وزراء، بينهم وزير العدل مايكل جوف، انضمامهم لحملة الخروج، بجانب وزيرة الدولة للطاقة، بينما ينتظر الجميع تحديد موقف عمدة لندن والوزير بدون حقيبة بوريسن جونسون.
> وكشفت “آي تي في” في وقت سابق اليوم عن أن المرشح الأقوى لخلافة كاميرون في زعامة المحافظين سيعلن عن انضمامه لحملة الخروج في وقت لاحق الليلة، في ضربة قد تكون موجعة لكاميرون، نظرا لشعبية جونسون الكبيرة في الحزب الحاكم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل