كاميرون: الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يوقف تدفق المهاجرين

حذر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، صباح اليوم الأحد، حملات الخروج من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي لن يوقف تدفق المهاجرين القادمين إلي البلاد.

وفي تصريحات لصحيفة “ذي صنداي تايمز”، أكد زعيم حزب المحافظين أن الاتحاد الأوروبي سيصر على استمرار حرية حركة العمال، فضلا عن المساهمة في تسديد الرسوم لخزائن بروكسل، كثمن لاتفاق تجارة الحرة إذا غادرت المملكة المتحدة.

وقال كاميرون “حتى الآن، لم يمنح الاتحاد الأوروبي وصولا كاملا للسوق الواحدة دون أن يصر على المساهمة في ميزانيته والتمسك بمبدأ حرية الحركة”.. مضيفا أن “التصويت للبقاء يبقى القرار المسؤول بالنسبة لأولئك الذين يريدون إبقاء بريطانيا آمنة”.

وأكد على أن هناك حاجة للتعامل مع القضايا التي تمثل مشكلة للشعب البريطاني ووضع حد لها في المستقبل، مشددا في نفس الوقت على أن ذلك يجب أن يتم داخل الاتحاد وليس خارجه.

وأعلن ستة وزراء، بينهم وزير العدل مايكل جوف، انضمامهم لحملة الخروج، بجانب وزيرة الدولة للطاقة، بينما ينتظر الجميع تحديد موقف عمدة لندن والوزير بدون حقيبة بوريسن جونسون.

> وكشفت شبكة “آي تي في” في وقت سابق اليوم عن أن المرشح الأقوى لخلافة كاميرون في زعامة المحافظين سيعلن عن انضمامه لحملة الخروج في وقت لاحق الليلة، في ضربة قد تكون موجعة لكاميرون، نظرا لشعبية جونسون الكبيرة في الحزب الحاكم.

أ ش أ