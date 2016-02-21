«آيندهوفن»يعزز صدارته بالدوري الهولندي قبل لقاء«أتليتيكو»

حصل نادي آيندهوفن بطل ومتصدر الدوري الهولندي لكرة القدم على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أتليتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، بفوزه الليلة الماضية بهدفين نظيفين على هيراكليس ألميلو وحفاظه على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي.

وبالفوز عزز فريق المدرب فيليب كوكو، موقعه في صدارة الدوري الهولندي، متفوقًا بفارق أربع نقاط على أياكس أمستردام صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه ضيفه اكسلسيور في وقت لاحق من اليوم الأحد، بحسب رويترز.

وقال المدرب كوكو للصحفيين بعد الفوز على ألميلو: “أعتقد أننا كنا أقوى كثيرًا على المستوى الدفاعي.. أدى خطا الدفاع والوسط المهمة جيدا سويا وعمل اللاعبون بكل جدية”.

وأضاف المدرب قوله: “لم نتعرض لأي متاعب على الإطلاق.. وأعتقد أننا قدمنا أداءً جماعيًا رائعًا في الشوط الأول.. كما سيطرنا على الشوط الثاني أيضا وللأسف لم نستغل كل الفرص التي أتيحت لنا”.

وعن المهمة المقبلة قال كوكو: “في يوم الأربعاء سيكون علينا تقديم نفس الأداء والتركيز.. في الشوط الثاني منحنا ألميلو مساحة كبيرة .. لكن لا يمكننا فعل ذلك يوم الأربعاء لأن أتليتيكو مدريد يجيد تمامًا استغلال الهجمات المرتدة وسنعمل بكل جدية من أجل منع حدوث لذلك”.

وسيقام لقاء الذهاب على أرض الفريق الهولندي في حين يقام لقاء الإياب في العاصمة الإسبانية في 15 من مارس المقبل.