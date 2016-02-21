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وزير العدل اللبناني يستقيل.. ويطالب الحكومة بالاعتذار للسعودية

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وزير العدل اللبناني يستقيل.. ويطالب الحكومة بالاعتذار للسعودية وزير العدل اللبناني يستقيل.. ويطالب الحكومة بالاعتذار للسعودية

وزير العدل اللبناني أشرف ريفي

تقدم وزير العدل اللبناني أشرف ريفي باستقالته من ، منذ قليل.

وقال الريفي في تصريحات نقلتها، سكاي نيوز عربية، إن العبث وصل بالدولة إلى مستويات خطيرة، مؤكدًا أن حزب الله يعطل داخل الحكومة وخارجها.

وأشار الريفي إلى أن قضية ميشال سماحة نموذج عن محاولات الغطرسة والهيمنة على قرار الحكومة اللبنانية.

ودعا رئيس الحكومة تمام سلام إلى اجتماع عاجل غدًا الإثنين لبحث تداعيات إعلان توقيف مساعداتها للبنان.

وطالب الريفي الحكومة اللبنانية بتقديم اعتذار للمملكة العربية السعودية،  داعيًا إلى استقالتها قبل أن تتحول إلى أداة بيد حزب الله، بحسب قوله.

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