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تأجيل محاكمة 215 متهما بـ"كتائب حلوان" لـ13 مارس لسماع الشهود

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تأجيل محاكمة 215 متهما بـ"كتائب حلوان" لـ13 مارس لسماع الشهود تأجيل محاكمة 215 متهما بـ"كتائب حلوان" لـ13 مارس لسماع الشهود
أجلت الدائرة الخامسة عشر برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر سابع جلسات محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 13 مارس المقبل لسماع شهود الإثبات.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعى.

كما تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

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