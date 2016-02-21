العثور على جثة عجوز فى حالة تعفن داخل شقته بمساكن الأبعادية بدمنهور

تلقى قبل قليل اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن يفيد بإبلاغ أهالى مساكن الأبعادية بدائرة مركز دمنهور بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد المواطنين، ويدعى أسامة محمد الحفناوى 64 سنة بالمعاش.

انتقل على الفور لمكان البلاغ اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن والعميد جمال عبد العاطى مأمور مركز دمنهور، وتبين العثور على جثة المذكور فى حالة تعفن، وتم إخطار النيابة العامة وباشر المستشار محمد سالم رئيس نيابة مركز دمنهور التحقيقات، وتم انتداب الطبيب الشرعى للكشف على الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.

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