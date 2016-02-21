ضبط تشكيل عصابى اختطف نجل رجل ليبى وتهريبه للشرقية لمساومته على دفع فدية

تمكنت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع الأمن العام، بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من كشف غموض حادث اقتحام 4 مُلثمين منزل ليبى الجنسية بمدينة نصر والاستيلاء على (مشغولات ذهبية وألماظ، هاتف محمول، أى باد) واختطاف نجله، عقب تعديهم عليه وزوجته ومخدومتهما بالضرب وإصابتهم وتهديدهم بأسلحة نارية ثم استقلوا سيارة تاكسى وهربوا للشرقية.

واشتبهت زوجة المجنى عليه فى خادمة سابقة لديهما مقيمة بناحية جزيرة الذهب بالجيزة، فتم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 متهمين (الخادمة السابقة وزوجها - عامل ـ وعاطل) وأن الطفل محتجز برفقة الخادمة وزوجها بعقار ملك أحد أقاربهما بقرية الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وتم تقنيين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وضبط المتهمين وبرفقتهما المختطف، واعترفوا بارتكاب الواقعة لابتزاز المُبلغ مادياً، وأن السيارة مستأجرة من موقف العاشر من رمضان بقصد توصيلهم دون علم قائدها.