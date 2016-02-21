اختطاف سائق لطلب فدية 300 ألف جنيه بدشنا فى قنا

اختطف مجهولون مسلحون اليوم،الأحد، سائقا فى طريق محجر قرية أبو دياب شرق التابعة لمركز دشنا، أثناء قيادته سيارته لنقل الرمال ومواد للبناء، وطالبوا أسرته بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارا باختطاف مجهولين مسلحين "عبد الخالق.ع.م" 35 سنة سائق، أثناء نقله الرمال ومواد للبناء بمحجر قرية أبو دياب شرق التابع لمركز دشنا، مطالبين أسرته بدفع 300 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحرير السائق المختطف وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.