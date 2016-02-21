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تأجيل دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام لـ 27 مارس

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تأجيل دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام لـ 27 مارس تأجيل دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام لـ 27 مارس

مرتضى منصور

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، مطالبًا فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية في الإعلام من رئيس نادي الزمالك الحالي، لجلسة 27 مارس .

وذكر “عباس” في دعواه ضد “منصور”، ” أن رئيس نادي الزمالك، اعتاد الظهور في القنوات الفضائية ضيفًا للتحاور في الكثير من البرامج، وأنه يعمد في تلك البرامج لتوجيه السُباب له من دون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه”،” حسبما أفاد”.

كما يذكر أن حرر ممدوح عباس،  عددًا من المحاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم 26133 لسنة 2014 جنح العجوزة، وقضت المحكمة بتغريم منصور 10 آلاف جنيه.

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