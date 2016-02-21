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وضع أسفنجة داخل الثلاجة ، لو علمتم السبب لفعلتم مثله.

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وضع أسفنجة داخل الثلاجة ، لو علمتم السبب لفعلتم مثله. وضع أسفنجة داخل الثلاجة ، لو علمتم السبب لفعلتم مثله.

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تراكم الروائح الغير مرغوب فيها داخل الثلاجة ، وذلك بسبب الرطوبة التي تنتج عن تراكم الأطعمة والمشروبات بداخلها واختلاط روائح هذه الأطعمة داخل الثلاجة ، الأمر الذي يؤثر على طعم هذه الاطعمة ويجعل لها رائحة مختلطة وغير مرغوبة عند تناولها .وقد تضطر المرأة الى تنظيف الثلاجة باستمرار للتخلص من هذه الروائح وهو بالأمر المتعب والمكلف أيضا بسبب شراء العديد من المنظفات التي تحتاجها للتنظيف.وقد تعود الروائح الغير مرغوبة من جديد.

وبالنسبة لدرج الثلاجة ،الذي نستخدمه عادة للحفاظ على الفواكه والخضروات والأشياء الأخرى من التلف وابقائها طازجة لأطول فترة ممكنة ،الا ان تراكم الأطعمة مثل الفواكه والخضروات في درج الثلاجة وللأسف يعرضها للتلف بسبب الرطوبة والتي تكون هي السبب الاساسي لظهور الروائح الغير مرغوب فيها بالثلاجة

واليوم نقدم لك طريقة بسيطة للتخلص من الرطوبة الزائدة بالثلاجة والتي تسبب تلف الفواكه والخضروات والأشياء الأخرى الموجودة بها، فما عليك سيدتي سوى وضع قطعة  أو قطعتين من الأسفنج في درج الثلاجة ، ثم قومي برص الفواكه والخضروات داخل الدرج  وسوف تعمل هذه القطع من الاسفنج على امتصاص الرطوبة الموجودة وكذلك الروائح الغير مرغوب فيها داخل الثلاجة ، ومن وقت لآخر عليك باخراج الاسفنجة من داخل الدرج وعصرها من الماء الموجود بها ووضعها بنفس الطريقة مرة أخرى .

وبهذه الحيلة ستتخلصين نهائياًمن الروائح الغير مرغوب فيها بالثلاجة ، كما أنك ستحافظين على الأطعمة طازجة لأطول فترة ممكنة.

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