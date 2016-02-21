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فيديو| لفظ الجلالة منقوش على بيضة في المنيا

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فيديو| لفظ الجلالة منقوش على بيضة في المنيا فيديو| لفظ الجلالة منقوش على بيضة في المنيا

«لفظ الجلالة»منقوش على بيضة بالمنيا

عثر الدكتور مدحت عبد الوهاب، مدير محطة دواجن شوشة بمحافظة المنيا على بيضة منقوش عليها «لفظ الجلالة» وذلك أثناء عملية الفحص والمتابعة التي يقوم بها دوريا لإنتاج المحطة.

وقال عبدالوهاب إنه يقوم يوميا بفحص ملايين من البيض الذي يتم إنتاجه لمتابعة التغير على شكل البيضة حيث يعطي ذلك إشارات بكون هناك مرض أو ما شابه ذلك.

وأثناء عملية الفحص الدورية وجد تلك البيضة وقد نقش عليها بشكل واضح لفظ الجلالة، ولفت إلى أن ذلك يعد تأكيدا من المولى عز وجل على قدرته العظيمة جل شأنه.

وقام مدير محطة دواجن شوشة بإهدائها اللواء طارق نصر محافظ المنيا أثناء زيارته للمحطة أمس.

من جانبه أبدى اللواء طارق نصر، إعجابه واندهاشه من البيضة، مؤكدا أن “ذلك تجسيد لقدرة الله سبحانه وتعالي، فكل ماحولنا يسبح بحمده وعظمته”، على حد وصفه.

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